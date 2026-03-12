Un gioco deve girare a 1080p, 30fps per essere verificato su Steam Machine, dice Valve

HQ

Proprio come per lo Steam Deck, anche la console domestica più potente di Valve verificherà quali giochi potrà effettivamente inserire sulla sua piattaforma Steam Machine. Queste regole di verifica saranno le stesse di quelle dello Steam Deck, con i giochi che dovranno girare a 1080p, 30fps per poter essere verificati.

Anche se 1080p, 30fps potrebbero non sembrare grandi prestazioni per una console che dovrebbe essere 6 volte più potente di uno Steam Deck, come nota PC Gamer questa è solo la misura minima di verifica per la Steam Machine. Inoltre, gli sviluppatori che cercano di portare i loro giochi su GabeCube dovranno solo gestire i requisiti di input dello Steam Deck e non raggiungeranno nessun obiettivo di risoluzione o leggibilità del display, dato che giocherai idealmente sulla Steam Machine su uno schermo molto più grande rispetto al display di uno Steam Deck.

Guardando lo Steam Frame, Valve non ha un processo di verifica lì, dato che è principalmente un dispositivo di streaming dal tuo PC di casa. Se il tuo PC può far girare il gioco, anche Steam Frame può gestirlo, è l'idea. Più in generale, Valve aveva anche alcuni aspetti su cui gli sviluppatori dovrebbero concentrarsi quando creano giochi per SteamOS, ovvero il supporto alle modalità offline, l'ottimizzazione di specifiche più basse e il riconoscimento di un numero crescente di utenti di controller che arrivano su PC continuamente.