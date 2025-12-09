Un infortunato Kylian Mbappé potrebbe saltare la partita di mercoledì contro il Manchester City

HQ

Kylian Mbappé, capocannoniere del Real Madrid e finora in questa stagione in UEFA Champions League, potrebbe saltare la partita di mercoledì contro il Manchester City. L'attaccante francese si è rotto un dito della mano e ha anche dolore alla gamba sinistra, quindi oggi non si allenerà. Il club non ha fatto alcun annuncio, ma fonti del club hanno detto che potrebbe non giocare, secondo gli As, e se dovesse giocare, sarà molto limitato. Non al suo meglio, contro una delle squadre più dure d'Europa.

Il duello tra Mbappé e Haaland, due dei migliori marcatori d'Europa, potrebbe non avvenire. Mbappé potrebbe saltare la partita, ma Haaland ci sarà e affronterà un Real Madrid con la maggior parte dei suoi difensori infortunati: Militao, Carvajal, Trent, Alaba, Mendy, Huijsen e Camavinga non sono in rosa.

La partita di domani sarà un'occasione per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma non sarà un po' difficile. Tuttavia, per l'allenatore Xabi Alonso, potrebbe essere quasi un plebiscito per il suo ruolo: dopo la sconfitta contro il Celta de Vigo in Liga domenica scorsa, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, domenica scorsa si sarebbe tenuta una riunione d'emergenza per decidere la continuità di Xabi Alonso nella squadra... e un'altra sconfitta al Bernabéu potrebbe essere il catalizzatore.