Un massiccio attacco russo durante la notte in Ucraina uccide tre persone, lascia centinaia di migliaia di persone senza energia

Un attacco russo su larga scala all'Ucraina durante la notte ha causato 3 morti e ferito quasi 30, hanno riferito i funzionari sabato, interrompendo l'elettricità a più di 600.000 famiglie mentre Mosca intensificava gli attacchi contro le infrastrutture energetiche del paese.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha dichiarato che la Russia continua il suo "piano di guerra" anche se le discussioni sulle proposte di pace concorrenti dominano gli sforzi diplomatici. I residenti di Kiev si sono svegliati con vetri infranti, detriti e interruzioni diffuse dopo una notte di esplosioni che hanno colpito in gran parte la capitale.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha lanciato circa 36 missili e quasi 600 droni durante l'assalto. I pesanti attacchi alla rete ucraina sono diventati una routine dal 2022, ma l'ultima ondata ha spinto le città in gravi carenze, con le famiglie di Kiev che a volte ricevono solo otto ore di elettricità nei giorni peggiori di blackout.