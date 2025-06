Un membro dei Monkees ha quasi strappato il ruolo di Fonzie a Henry Winkler

HQ

Quando pensiamo all'attore Henry Winkler, a parte i suoi numerosi ruoli comici recenti, pensiamo anche a lui quando era molto più giovane e interpretava il famoso personaggio Arthur "Fonzie" Fonzarelli nella sitcom Happy Days. Quel ruolo è diventato sinonimo di Winkler e non potevamo immaginare molti altri interpretare quel personaggio, ma avrebbe potuto essere così.

Parlando con People, Micky Dolenz, noto come il batterista dellaThe Monkees band, ha rivelato di essere stato molto vicino ad assicurarsi il ruolo di Fonzie inHappy Days, prima che Winkler venisse scelto al suo posto.

Dolenz afferma: "Ce l'ho quasi fatta. Presumibilmente era tra me e Henry [Winkler]. Anche lui se lo ricorda. La storia che ho sentito è che era nella sala d'attesa, mi ha visto entrare e ha pensato: 'Oh s---, non avrò mai questo, Micky Dolenz è qui!' Quindi ora ne ridiamo. È un buon amico e un talento brillante".

Non c'è amore perduto tra le due star, con Dolenz che ha persino dato a Winkler molto credito per il lavoro che ha svolto nel ruolo di Fonzie.

"Oh mio Dio, è così bravo. Sicuramente non ero bravo come lui. Dai, era The Fonz! Aveva quella cosa di New York, New Jersey. Vengo dal sud della California. Non sarebbe successo!"

Riesci a immaginare qualcun altro che suona il Fonz?