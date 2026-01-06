Un mese prima dei Giochi Olimpici Invernali, la dimensione della pista di hockey su ghiaccio rimane controversa

HQ

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina iniziano esattamente tra un mese, e uno degli sport più seguiti, l'hockey su ghiaccio, sarà anche uno dei più controversi, a causa della conferma da parte dell'IIHF (Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio) che la pista di hockey su ghiaccio sarà più piccola di quelle usate nella NHL e più stretta rispetto allo standard internazionale.

L'IHHF ha confermato il mese scorso che la superficie di ghiaccio della pista sarà di 60,0 m x 26,0 m. Ciò equivale a circa 196,85 ft x 85,3 ft, che è più corto ma leggermente più largo rispetto alle superfici di ghiaccio usate nella NHL (200 ft x 85 feet), e anche più stretto dello standard internazionale di 60 metri x 30 metri (circa 197 piedi x 98,4 piedi).

L'IIHF ha affermato che queste dimensioni sono conformi ai regolamenti IIHF, corrispondono alla dimensione della pista utilizzata ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e sono pienamente coerenti con le dimensioni richieste dalla NHL come parte delle specifiche dell'arena per i Giochi della Global Series, aggiungendo che tutti i coinvolti nei Giochi Olimpici Invernali, inclusi IIHF e CIO, concordano che "le differenze nelle specifiche della pista sono insignificanti, e non dovrebbe influire né sulla sicurezza né sulla qualità del gioco".