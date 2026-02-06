Un morto e tre feriti dopo che un autobus investe pedoni nel centro di Dublino

HQ

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite dopo che un autobus a due piani ha investito dei pedoni nel centro di Dublino giovedì a pranzo. Il ministro della giustizia irlandese ha confermato la morte al parlamento, affermando che i feriti sono stati portati in ospedale per le cure. L'incidente viene trattato come un incidente stradale.

I servizi di emergenza sono stati chiamati poco dopo le 12:30 all'incrocio tra Talbot Street e Marlborough Street, vicino all'area pedonale di North Earl Street. Le immagini della scena mostravano un cordone di polizia e una tenda per la scientifica, con il finestrino anteriore del veicolo Bus Éireann distrutto dopo l'impatto. Un'ambulanza privata e diverse unità di emergenza sono intervenute sulla scena.

Bus Éireann ha confermato che uno dei suoi autobus era coinvolto, ma ha detto che non era in servizio in quel momento. I servizi della Luas Green Line sono stati sospesi tra Parnell Street e St Stephen's Green, mentre le autorità hanno esortato il pubblico a evitare l'area mentre le indagini continuano...