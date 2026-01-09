Un morto, si teme che siano intrappolati dopo un enorme crollo di discarica nelle Filippine

HQ

Un enorme cumulo di rifiuti è crollato in una discarica nella città centrale filippina di Cebu, uccidendo una donna di 22 anni e lasciando più di 30 persone disperse, hanno riferito le autorità, mentre le squadre di soccorso cercavano di trovare sopravvissuti sotto i detriti.

Almeno 12 operatori sanitari feriti sono stati estratti dai rottami della discarica di Binaliw e portati in ospedale, mentre crescevano le paure per decine di altri ritenuti stessero lavorando sul sito al momento del crollo. I funzionari hanno avvertito che gli sforzi di soccorso sono ostacolati da terreno instabile e dal rischio di ulteriori frane.

Sono stati dispiegati più di 300 soccorritori provenienti da agenzie governative e gruppi di volontari, supportati da scavatori, ambulanze e camion dei pompieri. Il sindaco di Cebu, Nestor Archival, ha dichiarato che le squadre stanno procedendo con estrema cautela, sottolineando che rimuovere i detriti dalla sommità potrebbe peggiorare le condizioni sotto di lui e mettere in pericolo chiunque sia ancora intrappolato.

Le autorità locali hanno detto che la causa del crollo è ancora sotto indagine, ma hanno sottolineato problemi di gestione dei rifiuti di lunga data. Il consigliere comunale di Cebu Joel Garganera ha descritto il sito come una discarica a cielo aperto piuttosto che una discarica sanitaria, sostenendo che gli operatori abbiano tagliato il cumulo di rifiuti e accumulato rifiuti in nuovi cumuli, indebolendone la struttura.