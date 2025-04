Un nuovo film Friday è in lavorazione

Ci sono poche battute comiche citate più di "DAAAAMNNN", la parola che Chris Tucker e Ice Cube dicono all'unisono nelFriday classico del 1995. I sequel, Next Friday e Friday After Next, potrebbero non aver funzionato altrettanto bene, ma la serie ha dimostrato di essere una delle commedie preferite nel corso degli anni.

New Line Cinema sembra pensare che ci sia ancora del potenziale nel franchise, dato che il presidente e CCFriday O dello studio Richard Brener ha confermato a The Hollywood Reporter che un nuovo film è in lavorazione.

"Stiamo facendo un altro Friday. Abbiamo appena chiuso un accordo con Ice Cube per scrivere e recitare. Si chiamerà Last Friday ", ha detto.

Il titolo di Last Friday implica che questa sarà la nostra ultima volta con la serie, e considerando quanto tempo è passato da Friday inizialmente rilasciato, ha senso che questo sarebbe un ultimo evviva. Bisognerà vedere se Chris Tucker o il suo sostituto Mike Epps torneranno, dato che per ora solo Ice Cube ha firmato.