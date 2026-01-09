Un nuovo studio rivela che gli americani sono più preoccupati per l'autonomia dei veicoli elettrici che per i prezzi

HQ

Il lancio dei veicoli elettrici nella maggior parte del mondo occidentale continua nel 2026 e, sebbene ci siano stati ostacoli nell'adozione diffusa dei veicoli elettrici, sembra che la tendenza generale del mercato stia indicando una direzione molto chiara.

Per quanto riguarda gli acquirenti americani, un recente calo della quota di mercato a seguito della fine di un credito d'imposta federale per veicoli puliti dimostra che i prezzi contano, ma sembra che la gamma conti di più.

Questo deriva da uno studio di Deloitte, il loro "Global Automotive Consumer Study 2026", che ha intervistato oltre 28.000 consumatori di 27 paesi a ottobre e novembre. In questo studio, il 47% degli americani ha dichiarato l'autonomia come priorità principale per l'acquisto di veicoli elettrici, seguita dal tempo di ricarica con il 44% e infine dai prezzi al 40%.

L'intento d'acquisto complessivo è aumentato del 2% dal 2024 al 2025, e gli Stati Uniti restano un vero e proprio rifugio della combustione, dove l'intento di acquisto per i veicoli tradizionali a combustione rimane forte al 61%.