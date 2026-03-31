Un nuovo video mostra il camion Slate in condizioni meteorologiche estreme

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Un nuovo video dietro le quinte mostra quanto Slate stia spingendo il suo prossimo camion EV economico prima del lancio, e sta sottoponendo il veicolo a condizioni davvero dure.

Attendiamo ancora con impazienza la rivelazione finale del prezzo di ingresso a giugno, e la startup ha già subito un rilancio nella leadership, ma il loro prodotto rimane allettante. Per chi non lo sapesse, lo Slate Truck è un pickup elettrico senza fronzoli supportato da Jeff Bezos, che in un nuovo video viene visto sottoporsi a test invernali estremi in Michigan mentre l'azienda accelera lo sviluppo in vista della produzione per la fine dell'anno.

Le immagini mostrano prototipi spinti al limite a temperature di congelamento, parte di una fase critica di validazione prima dell'inizio delle consegne ai clienti.

I test si svolsero in una struttura dedicata al freddo, dove gli ingegneri sottoporrono i camion a scenari reali e difficili. Questo includeva la guida attraverso una densa fanghezza prima di inserire i veicoli in camere di congelamento profondo che raggiungevano circa -24° Celsius, condizioni progettate per mettere in luce potenziali debolezze in componenti e sistemi.

Puoi vedere il video qui sotto.