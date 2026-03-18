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Un petroliere russo di GNL danneggiato si riversa nelle acque libiche, avverte l'Italia

Le autorità sollevano preoccupazioni riguardo a una possibile perdita di gas.

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Secondo le autorità italiane, una petroliera russa di gas naturale liquefatto danneggiata, l'Arctic Metagaz, è entrata nelle acque di ricerca e soccorso libie dopo essere rimasto alla deriva nel Mediterraneo per due settimane.

L'agenzia italiana di protezione civile ha avvertito che il rischio principale è una possibile perdita di gas, anche se finora non è stato rilevato alcun rilascio. I funzionari hanno detto che non è chiaro quanto GNL sia ancora a bordo, con parte del carico probabilmente già disperso.

La nave, collegata dall'UE alla cosiddetta "flotta ombra" russa, è ora sotto giurisdizione libia, complicando qualsiasi intervento. Diversi paesi dell'Europa meridionale hanno già esortato Bruxelles ad agire, citando il rischio di un grave incidente ambientale.

Un petroliere russo di GNL danneggiato si riversa nelle acque libiche, avverte l'Italia
Arctic Metagaz // Shutterstock

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