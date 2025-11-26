Gamereactor

Un primo anteprima del reboot Scrubs

John "J.D." Dorian, Christopher Turk, Elliot Reid, Perry Cox e altri sono tutti tornati per salvare vite al Sacred Heart.

HQ

Sappiamo da un po' che una nuova stagione di Scrubs è in arrivo, 15 anni dopo la fine della serie. Nell'ultimo anno abbiamo potuto riportare regolarmente attori di ritorno, con praticamente tutti quelli che avevano ruoli importanti che sono tornati.

La prima è il 25 febbraio e, con così poco tempo rimasto, è ora il momento di incontrare di nuovo la crew di Sacred Heart, dato che il primo teaser è stato pubblicato su Instagram. I nostri medici preferiti appaiono sorprendentemente freschi e sembrano aver mantenuto il loro tempismo comico.

Bill Lawrence, che una volta ha creato Scrubs, è anch'egli indietro in questa stagione, che avrà un totale di nove episodi. Pensi che sarà possibile ricreare la magia del Sacro Cuore nel 2026?

