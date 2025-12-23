Gamereactor

Un razzo innospaziale si schianta durante il primo lancio commerciale dal Brasile

La startup sudcoreana Innospace ha subito una battuta d'arresto dopo che il suo razzo Hanbit-Nano si è schiantato poco dopo il decollo.

La startup sudcoreana Innospace ha subito una battuta d'arresto dopo che il suo razzo Hanbit-Nano si è schiantato poco dopo il decollo durante il primo lancio commerciale dal Centro Spaziale Alcântara in Brasile, hanno riferito funzionari brasiliani e aziendali.

Il razzo è decollato lunedì sera ma ha subito un'anomalia circa due minuti dopo il volo prima di schiantarsi a terra, secondo quanto riferito dall'aeronautica brasiliana. Sono state inviate squadre di emergenza per mettere in sicurezza l'area d'impatto e valutare i rottami. Non sono stati segnalati feriti.

Il lancio fallito ha fatto scendere le azioni di Innospace di circa il 24% nelle attività di Seoul, il più grande calo intraday dell'azienda negli ultimi mesi. La missione aveva già subito numerosi ritardi a causa di controlli tecnici e condizioni meteorologiche, e trasportava diversi piccoli carichi satellitari per clienti non divulgati.

