Un romanzo Neagley seguirà la serie spin-off, con il libro in uscita a marzo 2027

Quando la quarta stagione di Reacher si concluderà il 16 settembre, sarà subito seguita dall'arrivo dello spin-off, Neagley, basato sul personaggio introdotto nella terza stagione e interpretato da Maria Sten. Quando questa serie arriverà, vedremo Sten tornare nel ruolo (con anche Reacher di Alan Ritchson che farà un cameo) per infliggere giustizia come investigatore privata grazie alla sua formazione avanzata, che sembra offrire altrettanto e forse anche più azione e violenza rispetto alla serie principale di Reacher.

Con questo in programma, è stato condiviso un teaser trailer per lo spin-off Neagley, che potete vedere qui sotto. Ma queste non sono state tutte le novità arrivate dal progetto del San Diego Comic-Con del fine settimana, dato che è stato anche confermato che Neagley presto avrà il suo primo romanzo, dato che Lee Child, creatore di Reacher, si unisce all'autrice Yasmin Angoe per pubblicare una storia intitolata "Zero Margin" a marzo 2027.

In sostanza, non aspettatevi che questo spin-off sia l'ultima volta che vedremo il Neagley di Sten, perché c'è chiaramente una visione più ampia per il personaggio.