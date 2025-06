Un terzo gioco di Mario + Rabbids è stato lanciato ma non è stato approvato da Nintendo o Ubisoft

HQ

Sembra che ci sia un mondo in cui un terzo giocoMario + Rabbids è diventato realtà. Prima dei tanti problemi che hanno iniziato ad affliggere lo sviluppatore Ubisoft Milan, tra cui molti dei suoi sviluppatori in partenza, persino la mente creativa Davide Soliani, sembra che ci fosse la speranza di realizzare un terzo capitolo della serie.

Questo è stato notato nel podcast The Game Business Show, dove Christopher Dring ha dichiarato e menzionato che un terzo gioco è stato proposto a Ubisoft e Nintendo, ma apparentemente nessuno dei due era interessato ad approvarlo.

"So che avevano lanciato un altro titolo che non è stato approvato. Non so perché, ma non è mai successo, il che era di nuovo, credo, legato a Nintendo".

Certo, la vera natura del motivo per cui il gioco non è mai stato scelto dalle società non è chiara, ma sembra suggerire che la serie sia molto morta nell'acqua e che probabilmente non dovremmo trattenere il respiro su altri capitoli.