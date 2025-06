Un tiro all'ultimo secondo mette gli "sfavoriti" Indiana Pacers davanti agli Oklahoma City Thunder nelle finali NBA Tyrese Haliburton regala ai Pacers una vittoria inaspettata al primo turno delle finali NBA.

HQ Le finali NBA sono iniziate con una grande sorpresa: gli Indiana Pacers, che arrivano alle finali da sfavoriti, hanno battuto gli Oklahoma City Thunder all'ultimo secondo: un tiro di Tyrese Haliburton a 0,3 secondi dalla fine li ha portati sul 110-111 oltre la sirena. I Pacers sono ora 1-0 nelle finali, una serie di partite al meglio delle sette, anche se erano in svantaggio casalingo ed erano sotto di 15 punti nel quarto quarto. La rimonta è stata eccezionale, con l'aggiunta di un pizzico di fortuna all'ultimo secondo, e le cose iniziano alla grande per i Pacers, alla loro prima finale dal 2000, alla ricerca del loro primo campionato dal 1973. Tuttavia, la serie sarà lunga e i Thunder, la migliore squadra del campionato con 68 vittorie, il quinto miglior record nella storia della NBA, non renderanno le cose più facili. La seconda partita, che si giocherà in Oklahoma, si svolgerà lunedì alle 1:00 BST, 2:00 CEST.