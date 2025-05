Un tribunale degli Stati Uniti blocca il tentativo di Trump di revocare lo status legale dei migranti La corte d'appello respinge il tentativo di porre fine alle protezioni temporanee per oltre 400.000 migranti.

Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di interrompere lo status giuridico temporaneo di centinaia di migliaia di migranti provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela. La sentenza, emessa lunedì, impedisce alla Homeland Security di porre fine a un programma di libertà vigilata di due anni che aveva permesso a queste persone di vivere e lavorare nel paese, una mossa che l'amministrazione ha sostenuto fosse necessaria per far rispettare più rigorosamente le leggi sull'immigrazione. Juárez, Chih., Mex., 21-03-24. Centinaia di migranti tentano di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico, mentre la Guardia Nazionale del Texas lavora per prevenire gli attraversamenti irregolari // Shutterstock