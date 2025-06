Un tribunale russo mette agli arresti domiciliari un politico dell'opposizione

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, un tribunale russo ha ordinato all'esponente dell'opposizione Lev Shlosberg di rimanere agli arresti domiciliari per due mesi, a seguito delle accuse di screditare l'esercito russo, dopo che Shlosberg è stato arrestato martedì.



Potresti essere interessato: la sparatoria in una scuola in Austria provoca almeno 9 morti.



Shlosberg, noto per le sue critiche vocali alla guerra in Ucraina, deve affrontare restrizioni alle sue attività in attesa del processo. Il suo partito insiste che le accuse derivano dai suoi appelli alla pace e nega qualsiasi illecito. Naturalmente, resta da vedere come si svilupperà questo caso.