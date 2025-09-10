L'uomo che ha accoltellato a morte un rifugiato ucraino su un treno negli Stati Uniti deve ora affrontare accuse federali

HQ

È molto triste fuggire da una guerra solo per essere catturati in un'altra. Questo è quello che è successo questa settimana a una donna ucraina che era arrivata da poco negli Stati Uniti in cerca di un nuovo inizio. I filmati di sorveglianza la mostrano salire su un treno della Carolina del Nord, concentrata sul suo telefono, prima che un uomo dietro di lei la attaccasse improvvisamente con un coltello. Ora, l'uomo è stato accusato a livello federale in un caso che ha rapidamente attirato l'attenzione nazionale. Il sospetto era già stato incriminato a livello statale, ma ora deve affrontare un'ulteriore accusa per aver commesso un omicidio sui mezzi pubblici, che comporta la possibilità di una condanna a morte.