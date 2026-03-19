Un uomo sopravvisse per due giorni senza i polmoni

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I chirurghi della Northwestern University, negli Stati Uniti, hanno fatto qualcosa di straordinario, secondo Science Daily e Tekniikan maailma. Un uomo di 33 anni è sopravvissuto per due giorni senza polmoni. Un articolo di ricerca su questa impresa è stato pubblicato su una rivista scientifica chiamata Med.

Tutto è iniziato come una comune influenza, che è peggiorata rapidamente: una polmonite batterica. L'infezione causò una grave sindrome da difficoltà respiratoria acuta (ARDS), che distrusse completamente i polmoni e portò a un fallimento di cuore, reni e altri organi.

Poiché i suoi polmoni erano irreversibilmente distrutti e stavano attivamente diffondendo l'infezione al resto del corpo, spettò a un chirurgo toracico, Ankit Bharat, prendere una decisione: entrambi i polmoni furono completamente rimossi. Il paziente veniva tenuto in vita da un sistema polmonare artificiale extracorporeo, che temporaneamente sostituiva i polmoni dell'uomo. Il dispositivo ossigenava il sangue, rimuoveva anidride carbonica e supportava la circolazione sanguigna.

Dopo la rimozione di quei polmoni, le condizioni del paziente iniziavano a migliorare. La sua pressione sanguigna si stabilizzò, altri organi iniziarono a riprendersi e l'infezione fu controllata. Due giorni dopo fu trovato un donatore adatto per nuovi polmoni e un trapianto doppio di polmone poté essere eseguito con successo. E ora, più di due anni dopo l'intervento, l'uomo vive una vita normale con polmoni funzionanti.

Come previsto, il metodo è possibile solo in ospedali specialistici altamente attrezzati - almeno per ora - ma Bharat spera che il metodo si sviluppi in un trattamento più diffuso.