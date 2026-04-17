Un utente di Reddit ha appena creato un Lego PC funzionante

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Sappiamo tutti che costruire il proprio PC è un progetto e con esso arrivano ogni sorta di opzioni interessanti. Ora un utente di Reddit ha costruito un desktop da gaming con pezzi di Lego. "OkDebate6649" ha documentato un tentativo di costruire un PC da gaming funzionante, ospitato interamente all'interno di un telaio di mattoncini Lego, come riportato da Tech Radar.

Il dispositivo è centrato su una scheda madre AMD BC-250 ed è essenzialmente una PlayStation 5 APU ridotta con sei core Zen 2, 24 unità di calcolo RDNA2 nella GPU e 16GB di memoria. Le prestazioni effettive sono approssimativamente paragonabili a quelle di una scheda grafica Nvidia GTX 1660 Ti, rendendola adatta per il gaming in 1080p con impostazioni medie o alte. L'intero telaio Lego è stato realizzato per assomigliare a un Macintosh vecchio stile del tipo venduto da Apple negli anni '80 e '90.

Va però notato che se vuoi usare questa scheda madre su un computer come ha appena fatto "OkDebate6649", devi far girare il sistema su Linux, poiché la scheda non è compatibile con Windows 11.