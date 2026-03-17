Una certa parte della fanbase Marvel Rivals sarà molto felice quando Black Cat e White Fox si uniranno al roster

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Marvel Rivals La settima stagione inizia più avanti questa settimana e ruota attorno a figure che si nascondono nell'ombra. Mentre le forze della Nueva York del 2099 si stanno insinuando nella linea temporale principale, regna il caos in tutta la città, con chi cerca di soffocarlo e approfittarne si scontra.

White Fox si unisce al gioco come un altro stratega, arrivato il 20 marzo con il lancio della Stagione 7, e Black Cat dovrebbe arrivare più tardi, probabilmente nella seconda metà della stagione. A giudicare dal trailer, sembra una combattente veloce, probabilmente inserita nel ruolo di Duellante.

Il trailer qui sotto si concentra su Black Cat fino al suo solito furto, dove incontra e si scontra con White Fox. Non c'è un vincitore deciso del loro incontro, perché sarà a voi decidere quando Marvel Rivals Stagione 7.