Una delle serie di Apple TV+ è stata scelta per una quinta stagione

Apple ha condiviso molte notizie e informazioni negli ultimi tempi per quanto riguarda la sua piattaforma di streaming Apple TV+. Uno di questi sviluppi include che lo streamer ha deciso di riprendere ed estendere uno dei suoi spettacoli più longevi, poiché la serie comica Trying ha ricevuto il via libera per una quinta stagione.

Quando Apple TV+ è stato lanciato per la prima volta, Trying è stato uno dei primi spettacoli che ha debuttato sulla piattaforma e da allora si è espanso a quattro stagioni televisive. L'ultimo lotto di episodi è stato presentato in anteprima l'anno scorso, concludendosi a luglio, e da allora stiamo aspettando di sapere se tornerà. La buona notizia per i fan di Trying è che lo farà.

La quinta stagione è in arrivo e vedrà sia Rafe Spall che Esther Smith tornare nei loro ruoli principali come genitori di due bambini adottati che stanno navigando nella vita a Londra. Non è chiaro quando la stagione 5 verrà girata e poi presentata in anteprima, o cosa cercherà di svelare la sua trama.