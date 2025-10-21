Una donna sudcoreana viene spaventata da uno scarafaggio e brucia un intero condominio nel tentativo di ucciderlo

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una donna di 20 anni di Osan, in Corea del Sud, ha accidentalmente dato fuoco al suo condominio mentre cercava di uccidere uno scarafaggio usando un lanciafiamme improvvisato, secondo la polizia locale.

Secondo quanto riferito, la donna ha usato un accendino e uno spray infiammabile per bruciare l'insetto, un metodo che aveva provato in precedenza. Questa volta, però, le fiamme si sono diffuse rapidamente, incendiando gli oggetti all'interno della sua casa e provocando un grande incendio. Guarda il video qui sotto (doppiato con l'intelligenza artificiale).

Tragicamente, una vicina, una donna cinese di 30 anni, è morta dopo essere caduta da una finestra del quinto piano mentre cercava di fuggire con il marito e il bambino di due mesi. Il marito è riuscito a raggiungere l'edificio successivo in sicurezza dopo aver consegnato il bambino a un altro residente.

La polizia ha detto che la donna responsabile potrebbe essere accusata di negligenza con conseguente morte. Altri otto residenti hanno subito l'inalazione di fumo e gli investigatori ritengono che la coppia abbia cercato di fuggire dalla finestra perché il fumo denso aveva bloccato le scale.