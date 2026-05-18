Una doppia dose di colonne sonore di Yoshi aggiunse a Nintendo Music

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Nintendo continua ad aggiungere regolarmente al suo servizio Nintendo Music e, poco prima del weekend, ha aggiunto due giochi basati sul dinosauro preferito da tutti. Stiamo parlando, ovviamente, di Yoshi, e più specificamente dei suoi giochi omonimi per Game Boy e NES, usciti originariamente nel 1991.

La colonna sonora per Game Boy è composta da 18 tracce per una durata totale di 25 minuti, mentre la versione NES presenta 11 tracce distribuite su 15 minuti. Entrambi sono disponibili ora, quindi se hai un abbonamento attivo a Switch Online puoi iniziare ad ascoltare subito.