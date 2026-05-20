Una grave falla di sicurezza PSN permette agli hacker di accedere facilmente agli account

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Gli utenti PlayStation sono attenti, poiché c'è un nuovo metodo di hacking che permette agli aggressori di rubare gli account delle persone usando pochissime informazioni, bypassando l'autenticazione a due fattori e rendendo inutili i reset delle password. Considerando che questi sono i due modi migliori per proteggere il tuo account, gli utenti PlayStation sono rimasti perplessi poiché continuano a scoprire che i loro account vengono rubati dagli hacker a causa di un recente exploit.

Come scoperto per primo dallo scrittore e podcaster Colin Moriarty, l'exploit permette agli hacker di ottenere informazioni vitali sugli account e accedere a un account tramite una scappatoia nel supporto Sony. Tutto ciò di cui gli hacker hanno bisogno è il tuo ID PlayStation Network e un dettaglio relativo all'acquisto, che potrebbero essere le cifre di una scheda usata sul PlayStation Store o un numero di transazione. Attraverso il supporto Sony, gli hacker possono chiedere il reset dell'email collegata all'account e la disabilitazione della 2FA, rimuovendo di fatto tutte le barriere che un utente può impostare.

Moriarty fu avvertito di questo attacco imminente e poté ancora fare ben poco. Grazie ai contatti con le PR di PlayStation e con alcuni studi Sony, ha riavuto il suo account. Tuttavia, non tutti quelli che sono stati hackerati sono così ben connessi, ed è possibile che persone su sistemi Sony perdano presto i loro account.