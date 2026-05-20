Una grave falla di sicurezza PSN permette agli hacker di accedere facilmente agli account
Anche se hai abilitato la 2FA e hai reimpostato la password, gli hacker possono prendere account con un exploit tramite il supporto Sony.
Gli utenti PlayStation sono attenti, poiché c'è un nuovo metodo di hacking che permette agli aggressori di rubare gli account delle persone usando pochissime informazioni, bypassando l'autenticazione a due fattori e rendendo inutili i reset delle password. Considerando che questi sono i due modi migliori per proteggere il tuo account, gli utenti PlayStation sono rimasti perplessi poiché continuano a scoprire che i loro account vengono rubati dagli hacker a causa di un recente exploit.
Come scoperto per primo dallo scrittore e podcaster Colin Moriarty, l'exploit permette agli hacker di ottenere informazioni vitali sugli account e accedere a un account tramite una scappatoia nel supporto Sony. Tutto ciò di cui gli hacker hanno bisogno è il tuo ID PlayStation Network e un dettaglio relativo all'acquisto, che potrebbero essere le cifre di una scheda usata sul PlayStation Store o un numero di transazione. Attraverso il supporto Sony, gli hacker possono chiedere il reset dell'email collegata all'account e la disabilitazione della 2FA, rimuovendo di fatto tutte le barriere che un utente può impostare.
Moriarty fu avvertito di questo attacco imminente e poté ancora fare ben poco. Grazie ai contatti con le PR di PlayStation e con alcuni studi Sony, ha riavuto il suo account. Tuttavia, non tutti quelli che sono stati hackerati sono così ben connessi, ed è possibile che persone su sistemi Sony perdano presto i loro account.