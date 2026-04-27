Una nuova app browser ti fa smettere di scorrere... con un gatto gigante che non può essere rimosso

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È stata progettata una nuova estensione per il browser per costringere gli utenti a lasciare i social media, se scorrono troppo a lungo. Secondo Dexerto, quando arriva il momento, un gatto gigante appare sullo schermo.

Cat Gatekeeper è un'estensione per Chrome di "ZOKUZOKU" e funziona come un timer digitale per i social media. L'app posiziona una grande sovrapposizione arancione a gatto sulla finestra del browser e, per questo motivo, è impossibile continuare a usare il sito fino alla fine del timer.

Gli utenti possono impostare il proprio limite di utilizzo (predefinito a 60 minuti) e un tempo di pausa (predefinito a 5 minuti). Una volta raggiunto il limite, il gatto appare sullo schermo e l'utente deve aspettare che il conto alla rovescia termini prima che la sessione si reinici. Va detto che questa estensione conta solo il tempo mentre la scheda social supportata è attiva. Se l'utente passa a un'altra scheda o app, il timer si ferma.

L'elenco dei social media attualmente supportati è X, Instagram, TikTok e YouTube. Ma per qualche motivo, lo sviluppatore ha condiviso screenshot che mostrano opzioni anche per Facebook, Reddit, Threads e Bluesky.