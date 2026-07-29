Una nuova serie animata di Warhammer si concentrerà sulla Deathwatch

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Anche se qualcuno non costruisce miniature, non le dipinge o non tira troppi dadi nel wargame da tavolo, probabilmente avrà sentito parlare di Warhammer grazie alla comparsa dell'universo nella serie Secret Level di Amazon. Un episodio di azione mozzafiato ha lasciato spazio a tantissimi nuovi fan di Warhammer, e Games Workshop cerca di sfruttare questo aspetto con una nuova serie animata, oltre a una seconda apparizione in Secret Level.

Come rivelato nel rapporto finanziario annuale dell'azienda, Games Workshop sta collaborando con Amazon Studios per creare una nuova serie animata basata su Deathwatch. Blur sta animando il progetto, che sarà scritto da John Orloff.

I Deathwatch sono un ordine di Space Marine unico in nessun altro. Provenienti da più Capitoli, sono completamente focalizzati sulla caccia agli Xenos (alieni) ovunque appaiano. Il fatto che i Marines della Deathwatch non appartengano tutti a un solo capitolo significa che possiamo vedere personalità e stili di combattimento diversi nella serie, così come molte specie aliene di Warhammer che minacciano la vita umana in tutta la galassia.

Come detto, il nuovo episodio di Secret Level è quasi completo e si concentra sull'universo di Age of Sigmar. Come controparte fantasy di Warhammer 40.000, Age of Sigmar presenta alcune creature e razze familiari, ma ha anche una propria identità unica. Sarà interessante vedere come verrà adattato a Secret Level, e se riuscirà ad attirare tanti occhi verso i Regni Mortali quanto l'episodio Space Marine per Warhammer 40.000.