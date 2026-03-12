Una nuova statua satirica a Washington raffigura Trump ed Epstein come amanti di Titanic

HQ

Un nuovo pezzo di arte politica di strada è apparso a Washington, ritraendo Donald Trump e Jeffrey Epstein come amanti tragici di Titanic .

La statua di quasi 12 piedi è stata installata martedì sul National Mall. Ricrea la famosa scena della prua della nave del film, con Trump dietro Epstein che apre le braccia mentre si rivolgono verso il Washington Monument. L'installazione dorata porta il titolo "King of the World ."

Si ritiene che l'opera sia l'ultima trovata di un misterioso collettivo chiamato The Secret Handshake , che in precedenza ha installato pezzi satirici che fanno riferimento a Trump ed Epstein in giro per la città.

La Casa Bianca condannò rapidamente la dimostrazione, che potete vedere qui sotto, definendola politicamente motivata. Trump ha da tempo insistito di non essere a conoscenza dei crimini di Epstein e afferma di essere stato completamente scagionato nei documenti relativi al caso.