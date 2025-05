Una serie spin-off di Creed è stata ordinata da Amazon

HQ

Amazon Prime Video ha ordinato una nuova serie drammatica dell'universo di Creed, che ci vedrà dare un nuovo sguardo alla palestra Delphi presente nei film.

Si dice che la serie - che si chiama anche Delphi - segua i giovani pugili che si allenano in palestra, secondo Variety. I dettagli della trama sono per lo più tenuti nascosti in questo momento, ma possiamo immaginare che la boxe sarà molto presente nello show.

La star di Creed Michael B. Jordan sarà il produttore esecutivo della serie. Per quanto riguarda il cast, ancora una volta i dettagli sono in gran parte tenuti nascosti. Nei film di Creed, la palestra Delphi è gestita da Tony "Little Duke" Evers Jr., interpretato da Wood Harris, ma non si sa se farà il suo ritorno.