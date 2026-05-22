Una star svedese del cinema fonda un nuovo sviluppatore di videogiochi
Dragomir Mrsic: "Creeremo intrattenimento nei giochi ispirati a eventi reali, con esperienze potenti in cui sia la storia che l'azione sembrano autentiche."
Forse non tutti sanno che prima che Josef Fares diventasse un famoso sviluppatore di videogiochi con Brother: A Tale of Two Sons e fondasse in seguito il fortunato studio Hazelight (It Takes Two, Split Fiction), era attore e regista. Ora è chiaro che un altro attore svedese sta tentando lo stesso percorso.
Questa volta è Dragomir Mrsic, noto per film come Easy Money e la produzione hollywoodiana Edge of Tomorrow, che ha annunciato via Instagram di avviare uno studio di videogiochi insieme all'autore Per Anders Hovbom. L'idea è in fermento da cinque anni, ma non sono ancora pronti a rivelare il nome dello studio. Mrsic dice, tra le altre cose:
"Creeremo intrattenimento in giochi ispirati a eventi reali, con esperienze potenti in cui sia la storia che l'azione sembrano autentiche."
Commenta anche il focus del gameplay e spiega:
"La nostra ambizione è creare un gameplay che coinvolga sia emotivamente che meccanicamente, dove il giocatore, la storia e l'esperienza siano al centro della scena."
Speriamo che non passi molto tempo prima di saperne di più.