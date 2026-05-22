Una star svedese del cinema fonda un nuovo sviluppatore di videogiochi

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Forse non tutti sanno che prima che Josef Fares diventasse un famoso sviluppatore di videogiochi con Brother: A Tale of Two Sons e fondasse in seguito il fortunato studio Hazelight (It Takes Two, Split Fiction), era attore e regista. Ora è chiaro che un altro attore svedese sta tentando lo stesso percorso.

Questa volta è Dragomir Mrsic, noto per film come Easy Money e la produzione hollywoodiana Edge of Tomorrow, che ha annunciato via Instagram di avviare uno studio di videogiochi insieme all'autore Per Anders Hovbom. L'idea è in fermento da cinque anni, ma non sono ancora pronti a rivelare il nome dello studio. Mrsic dice, tra le altre cose:

"Creeremo intrattenimento in giochi ispirati a eventi reali, con esperienze potenti in cui sia la storia che l'azione sembrano autentiche."

Commenta anche il focus del gameplay e spiega:

"La nostra ambizione è creare un gameplay che coinvolga sia emotivamente che meccanicamente, dove il giocatore, la storia e l'esperienza siano al centro della scena."

Speriamo che non passi molto tempo prima di saperne di più.