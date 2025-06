Una volta, Michael Bay era stato adocchiato per un film di Superman diretto da Henry Cavill

HQ

Molti considerano ancora il DC Extended Universe come il Snyderverse, poiché il regista Zack Snyder lo ha avviato non solo con Man of Steel, ma anche con Batman vs. Superman: Dawn of Justice e Justice League. Tuttavia, il famoso regista non ha preso in considerazione nessun film dell'universo oltre a quelli, a causa di una moltitudine di motivi, e questo ha portato a uno squilibrio creativo che ha portato l'universo in una varietà di modi senza successo, e alla fine lo ha visto implodere e collassare.

Oggi, il DC Universe, diretto da James Gunn e Peter Safran, è il futuro, ma una volta c'è stato un ultimo disperato sforzo che avrebbe potuto vedere Henry Cavill prendere il comando come Superman ancora una volta, ma con una mente creativa molto diversa da Snyder al timone.

The Wrap riporta che una volta c'erano potenziali piani per Michael Bay di dirigereSuperman un film con Cavill, e che questo rapporto è supportato da due diversi addetti ai lavori. Il film è stato seminato e ha avuto un tentativo di avvio nel 2022, ma chiaramente i fallimenti di Black Adam, Wonder Woman 1984, la bassa performance al botteghino (dell'effettivamente grande) The Suicide Squad e le preoccupazioni con The Flash, tra gli altri, hanno visto il progetto alla fine bloccarsi e svanire nella memoria.

Anche se Bay e Superman non sembrano una coppia naturale, il regista d'azione non ha mai diretto un film di supereroi, quindi sarebbe stato interessante vedere cosa ne sarebbe venuto fuori.