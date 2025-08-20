Unbeatable porta un'avventura ritmica disegnata a mano questo novembre

Cosa accadrebbe se la musica stessa fosse illegale? Questa domanda è al centro di Unbeatable, un gioco ritmico di prossima uscita dello sviluppatore D-Cell, pubblicato da Playstack, il team noto di recente per aver portato Balatro ai giocatori di tutto il mondo. NelUnbeatable la musica è stata messa fuori legge, ma questo non ha impedito a un gruppo di adolescenti di prendere in mano i loro strumenti e suonare comunque. Il gioco combina una storia ribelle con uno stile artistico distintivo disegnato a mano, creando un mondo in cui il ritmo non è solo intrattenimento, ma resistenza.

Un nuovo trailer, presentato durante la Gamescom Opening Night Live, ha offerto un assaggio di cosa aspettarsi. I giocatori premeranno i pulsanti in sincronia con la musica per sfuggire alle autorità, creando incontri frenetici che fondono meccaniche ritmiche e tensione narrativa. Al di là dell'azione, Unbeatable sembra destinato a esplorare la posta in gioco emotiva dell'essere giovani, ribelli e appassionati di qualcosa di proibito.

La direzione artistica del gioco si distingue per le sue immagini espressive e simili a schizzi che enfatizzano il personaggio rispetto al realismo. È un sorprendente allontanamento da molti titoli ritmici che si basano pesantemente sul design astratto o sull'estetica al neon. Con un mix di energia ribelle e una chiara identità musicale, Unbeatable si preannuncia come un gioco ritmico che racconta una storia tanto quanto mette alla prova i tuoi riflessi. Unbeatable verrà lanciato il 6 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.