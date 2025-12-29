Under Armour in Stranger Things? I fan notano un grave errore nei costumi nella quinta stagione

HQ

Si potrebbe pensare che non possa succedere, anche se non è così male come il caffè da Starbucks in Game of Thrones. Ma proprio come nella costosa produzione HBO, i fan ora hanno riscontrato la costosa ultima stagione di Stranger Things.

È un grande anacronismo dal reparto costumi. In una scena in cui Holly lotta per liberarsi nella Dimensione X, una traccia Under Armour è chiaramente visibile sulla sua manica. Un marchio che, ovviamente, non esisteva affatto negli anni '80, quando si svolge la serie.

Su Reddit e altri forum, le reazioni sono contrastanti. Alcuni vedono come un po' un gioco trovare questo tipo di errore, che spesso solo i più attenti scoprono. Altri trovano piuttosto imbarazzante quando la produzione e il team si accorgono davvero di questo.

L'errore è ovviamente totalmente irrilevante per la storia stessa, ma è un esempio perfetto di come i film e le serie moderne vengano effettivamente visti fino alle cuciture dagli spettatori.