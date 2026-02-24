Gamereactor

Under the Island

Under the Island riceve un trailer di uscita affascinante

Questo sembra un titolo che potrebbe interessare ai fan di The Legend of Zelda III: A Link to the Past, dato che è intriso di fascino anni '90.

A fine gennaio, abbiamo annunciato che il Under the Island, ispirato a Zelda III, aveva finalmente una data di debutto, e ora è disponibile per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Detto ciò, è stato pubblicato un trailer di lancio che ci offre uno sguardo più approfondito sull'avventura.

In Under the Island, riassumiamo ancora una volta il ruolo di un giovane a cui è stata affidata la responsabilità del mondo dopo che Seashell Island ha iniziato ad affondare. Lo sviluppatore Slime King Games promette che potremo "esplorare regioni colorate, combattere strane creature e scoprire antichi misteri" e visitare "inquietanti serre senzienti, caverne ghiacciate e segherie caotiche" e molto altro.

Guarda il trailer di lancio qui sotto.

Under the Island

