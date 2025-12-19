Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca consentono prestiti UE all'Ucraina ma non concedono i contributi

HQ

L'Ungheria ha accettato di non bloccare il grande prestito senza interessi sostenuto dall'UE all'Ucraina per i prossimi due anni, ma non contribuirà finanziariamente, hanno dichiarato i funzionari venerdì mattina mattina.

Orbán accettò l'accordo a condizione che l'Ungheria, insieme alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca, fosse esclusa dalla garanzia del debito. Il compromesso è seguito al fallimento dell'UE nel concordare l'uso degli asset russi congelati per finanziare Kiev.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che l'Ucraina avrebbe dovuto rimborsare il prestito solo se la Russia avesse pagato le riparazioni per la guerra, aggiungendo che l'UE si riservava ancora il diritto di utilizzare beni russi immobilizzati se non fosse stato fornito alcun risarcimento.

L'accordo invia un segnale politico di continuo sostegno UE all'Ucraina, anche se persistono divisioni su quanto il blocco sia disposto ad arrivare nel finanziare i fondi russi per finanziare la guerra. Per saperne di più, potete consultare il post qui sotto (Orbán: tramite X).