Unisciti a noi mentre diamo il via a un enorme livestream di Mists of Pandaria Classic in buona compagnia

Come avrete visto, di recente abbiamo collaborato con Blizzard su due enormi produzioni video incentrate sull'imminente lancio di World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic.

Servono come un eccellente primer per ciò che verrà, poiché il tutto culminerà in un enorme livestream il 22 luglio alle 15:00 BST / 16:00 CEST, dove presenteremo ancora una volta Mists of Pandaria Classic, e anche in buona compagnia.

Saremo raggiunti dagli streamer AnnieFuschia, Guzu e Johnni Gade, e insieme viaggeremo fino a Pandaria per esplorare Dungeons, dare un'occhiata alla nuova classe di caratteri Monk, provare il nuovo Pet Battles e molto, molto altro.

Ci sono tutte le ragioni per sintonizzarsi, non solo per nostalgia, ma perché stiamo mettendo in palio premi speciali personalizzati attraverso una collaborazione con MSI.

Puoi guardare la trasmissione sulla nostra pagina live, o in alternativa su Twitch.