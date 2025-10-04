Universal chiede importanti tagli al budget per il capitolo finale di Fast & Furious

HQ

Dopo aver dominato i cinema con l'azione esplosiva e i costi di produzione alle stelle, il franchise di Fast & Furious si trova ora a un bivio. Secondo il Wall Street Journal, la Universal Pictures insiste sul fatto che il prossimo film – che si "dice" sia l'ultimo – deve essere realizzato con un budget significativamente ridotto. La mossa arriva dopo gli eccessi finanziari che hanno afflitto Fast X.

Nei suoi undici film finora, il franchise ha incassato più di 7 miliardi di dollari in tutto il mondo, ma lo slancio un tempo inarrestabile sta mostrando segni di rallentamento. L'entusiasmo del pubblico sta diminuendo mentre le spese continuano a salire, una combinazione che semplicemente non è sostenibile. L'ultimo capitolo, Fast X, è stato sia il più costoso che uno dei meno redditizi, con un budget di produzione di 340 milioni di dollari e guadagni al botteghino globale di circa 705 milioni di dollari.

La produzione del prossimo film, provvisoriamente noto come Fast X -2, è completamente in stallo. Non c'è una sceneggiatura finita e molti degli attori chiave non hanno nemmeno firmato i contratti. La posizione della Universal è chiarissima: mantenere i costi intorno ai 200 milioni di dollari, o il progetto verrà scartato del tutto. Si tratta di un taglio drastico rispetto a Fast X.

Vin Diesel, che è stato il cuore e il motore della saga, ha dichiarato pubblicamente che il film potrebbe arrivare nelle sale nell'aprile 2027, ma solo se la Universal accetterà le sue tre condizioni: che si svolga principalmente a Los Angeles, torni alle sue radici di corse su strada e in qualche modo riunisca Toretto con il personaggio di Paul Walker attraverso la CGI. Finora, non sono stati fissati piani di produzione o date ufficiali: tutto è ancora in sospeso.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, Universal starebbe valutando la possibilità di espandere l'universo di Fast attraverso spin-off o anche una serie TV a basso budget, sperando di mantenere in vita il marchio senza un'altra scommessa da un miliardo di dollari.

Vorresti vedere un film finale che leghi tutto insieme o sei pronto a mettere in moto il franchise per sempre?