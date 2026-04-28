Universal ha pubblicato un calendario di uscita cinematografica... e ora sappiamo quando vedremo The Super Mario Bros. 3 Movie nel 2028

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Quando siamo andati al cinema meno di un mese fa per vedere The Super Mario Galaxy Movie, la sua conclusione non ha fatto altro che far volare la nostra immaginazione mentre riflettevamo su come Nintendo e Illumination avrebbero continuato a costruire sulla loro partnership altamente produttiva con quello che quasi certamente è un terzo film di Mario in un lungo articolo. Beh, non abbiamo ancora un titolo per quel film futuro, ma abbiamo appena ricevuto la conferma ufficiale che si farà, insieme a una data di uscita approssimativa da aspettare.

Universal Pictures ha condiviso un documento che dettaglia il suo calendario di uscita confermato per i prossimi quattro anni (è una lista espandibile, con solo progetti 'approvati'), e nella lista possiamo vedere una voce molto rivelatrice per un "film Nintendo e Illumination senza titolo" del 12 aprile 2028. Questo avrebbe perfettamente senso, dato che la produzione del film poteva già essere iniziata, lasciando loro due anni per completare l'animazione e la registrazione delle voci.

Ora lo sappiamo: non dovremo aspettare così tanto per vedere il prossimo film con Mario e compagnia al cinema, e dovremmo aspettarci che sia tra circa due anni. Su quale gioco o personaggio pensi che si baserà The Super Mario Bros. Movie 3?