Uno sprinter bulgaro ha fornito un campione positivo di uso di doping

La velocista bulgara Ivet Lalova-Collion ha partecipato ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, e ora il suo campione è stato nuovamente analizzato. Questa volta sono state trovate tracce di ostarina. L'ostarine accelera la crescita muscolare, tra le altre cose. La rendicontazione è stata effettuata dall'Agenzia Internazionale per i Testaggi (ITA) e fornita dalla YLE finlandese.

Ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro Ivet Lalova-Collion si è classificata 8ª nei 200 m di corsa. Non ha partecipato alla corsa dei 100 m. Attualmente ha 41 anni.

ITA ha inoltre riferito che altri 6 atleti hanno fornito un campione positivo per il doping durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016: i sollevatori egiziani Esraa El-Sayed e Ahmed Saad, il giudoka brasiliano Rafael Buzacarini, il lottatore bielorusso Soslan Daurov, il sollevatore lituano Aurimas Didzbalis e l'alfilatore uzbeko Ivan Efremov.