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Un nuovo studio di scenario della Baltic Defense Initiative, segnalato da Defense News, suggerisce che la Russia potrebbe, in condizioni estreme, costringere gli stati baltici alla capitolazione entro 90 giorni senza invasioni terrestri convenzionali oltre i confini.

L'analisi, con sede a Vilnius, in Lituania, delinea un futuro ipotetico plasmato da una coesione NATO indebolita, da scorte militari statunitensi esaurite dopo un lungo conflitto iraniano e dalla frammentazione politica in Europa.

"Al giorno 90, Mosca emette un ultimatum: tutti e tre gli stati baltici accettano l'occupazione russa — oppure Riga e Tallinn sono le prossime," afferma il rapporto dell'Iniziativa di Difesa del Baltico.

Descrive una sequenza di attacchi di massa con missili e droni, incluso l'uso di sistemi senza pilota su larga scala, volti a disabilitare infrastrutture critiche e la continuità del governo in Lituania, così come nei paesi baltici vicini.

Il rapporto presuppone una più ampia collassão geopolitica in cui le strutture di deterrenza alleate si indeboliscono significativamente, inclusi ipotetici cambiamenti politici nell'Europa occidentale che riducono gli impegni di difesa collettiva.

Tuttavia, lo scenario è esplicitamente teorico e si basa su capacità e tendenze estrapolate piuttosto che su una valutazione dell'intento militare attuale. Eppure, molto interessante se vuoi dare un'occhiata più da vicino: Go!