Uno studio identifica il cane più antico conosciuto risalente a 15.800 anni fa

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Un nuovo studio genetico ha identificato il cane domestico più antico conosciuto, risalente a circa 15.800 anni fa, circa 5.000 anni prima degli esempi precedentemente confermati.

I resti furono trovati in un sito nell'attuale Turchia, dove antichi cacciatori-raccoglitori vivevano accanto ai primi cani. I ricercatori affermano che i risultati mostrano che i cani erano già diffusi e strettamente legati alla vita umana molto prima dell'agricoltura.

I due studi (studio 1 e 2) suggeriscono che i cani si fossero separati dai lupi ancora prima, forse più di 24.000 anni fa, anche se l'incertezza persiste.

Gli scienziati hanno anche trovato prove che questi primi cani fossero sepolti accanto agli esseri umani, indicando un forte legame sociale. Inoltre, la ricerca evidenzia come i cani fossero probabilmente sia compagni che aiutanti, giocando un ruolo nella caccia e nella protezione durante l'Era Glaciale.