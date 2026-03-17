Uno studio rileva che i decessi causati dal traffico aumentano quando un album importante viene pubblicato su Spotify

HQ

Uno studio dell'Università di Harvard ha rilevato che le vittime stradali negli Stati Uniti aumentano nei giorni in cui Spotify pubblica nuovi album di artisti famosi. Infatti, uno studio recente del National Bureau of Economic Research rivela che lo streaming musicale su Spotify aumenta del 43 percento nei giorni in cui vengono pubblicati album musicali "significativi" sulla piattaforma. Allo stesso tempo, le vittime stradali sulle strade statunitensi aumentano del 15 percento negli stessi giorni, secondo lo studio, come riportato da Techxplore.

I ricercatori hanno analizzato le statistiche sugli incidenti nei giorni di uscita dei 10 album più trasmessi in streaming tra il 2017 e il 2022. E poi, per confronto, sui 10 giorni sia prima che dopo le date di uscita. Utilizzando i dati di Spotify, hanno trovato "una media di 123,3 milioni di streaming nei giorni di uscita dei principali album, rispetto a soli 86,1 milioni di streaming nei giorni prima e dopo - un aumento del 43% nei giorni di uscita".

OK, perfetto, ma che dire di quelle vittime stradali? I ricercatori hanno rilevato "una media di 139,1 morti nei giorni di rilascio, un aumento di 18,2 decessi rispetto alla media di 120,9 morti per traffico nei 10 giorni precedenti e successivi alle pubblicazioni". Sommando i dati, i decessi sono aumentati del 15,1%, per un totale di 182 morti aggiuntive nei 10 giorni in cui sono stati pubblicati quei principali album.

Un'altra nota è che l'aumento degli incidenti mortali è stato anche maggiore nei veicoli con un solo occupante, e che i conducenti tendevano anche a essere più giovani.

Forse in futuro l'IA potrebbe aiutare in tutto questo? L'intelligenza artificiale potrebbe permettere di svolgere una nuova serie di compiti distraenti durante la guida. L'IA potrebbe anche migliorare la sicurezza assumendo compiti dal conducente, tra cui trovare musica o scrivere un'email di lavoro.