Uno sviluppatore solitario di Ubisoft ha dovuto ricostruire la testa di King Kong perché al figlio di Peter Jackson non piaceva

Dopo aver concluso la trilogia diThe Lord of the Rings, il regista Peter Jackson ha messo gli occhi su un progetto completamente diverso, scambiando la Terra di Mezzo con i mostri, il tutto per il film del 200King Kong 5. Questo presentava un cast piuttosto numeroso e, sebbene sia arrivato a un'accoglienza decente, non ha raggiunto le vette per cui il regista era noto con i suoi precedenti tre film pluripremiati.

Ma quel film è stato accompagnato al debutto da un videogioco tie-in chiamato Peter Jackson's King Kong, un gioco che è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier. Ora, abbiamo sentito un po' di più su quel gioco, poiché uno sviluppatore Ubisoft ha parlato con Retro Gamer per il numero 270 (grazie, GamesRadar+) e ha rivelato che durante i tempi incredibilmente stretti, uno sviluppatore solitario è stato incaricato di fare di tutto per "aggiustare" la faccia di Kong perché il figlio di Jackson non era un fan dell'aspetto originale.

L'art director Florent Sacré ha dichiarato: "Ho dovuto rielaborare la testa di Kong, da solo in studio, perché c'erano alcuni dettagli da cambiare, come un muso troppo grande e un sopracciglio scortese".

A differenza di molti videogiochi tie-in, Jackson è stato apparentemente abbastanza pratico anche con questo progetto, condividendo anche le fotografie che ha scattato nel centro-sud della Francia per il film con Ubisoft in modo che potessero inchiodare autenticamente il terreno e quant'altro.

"Tutte le texture, tutti i materiali utilizzati per creare il terreno della giungla, gli alberi e le foglie sono stati creati dalle fotografie che ha scattato nelle Cévennes, una catena montuosa nel centro-sud della Francia".

Tuttavia, il problema con la creazione di un film tie-in come questo era che il film non era disponibile per il team creativo con cui allinearsi, il che significava che gli sviluppatori invece "dovevano fare affidamento sul film del 1933 per implementare una direzione artistica adeguata. Conoscevo la passione di Peter Jackson per questo film e ho basato il mio lavoro su questa prima versione di King Kong".

Hai giocato a Peter Jackson's King Kong e hai un ricordo particolare del gioco?