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Grand Theft Auto VI

Uno sviluppatore solitario si è stancato di aspettare GTA VI, così ha deciso di crearne uno proprio con l'aiuto di un'IA

I preordini per Rockstar's Grand Theft Auto VI iniziano il 25 giugno 2026. Il lancio vero e proprio è imminente il 19 novembre 2026.

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Uno sviluppatore solitario sta usando un'IA per creare il proprio clone di GTA 6 e battere Rockstar al lancio, come riportato da Tweak Town.

Ziwen Xu è un fondatore venticinquenne di una start-up di agenti AI chiamata Hyperecho, e ha un progetto senza eguali. Sta costruendo Grand Theft Auto VI da solo, con l'aiuto di un'IA.

Il progetto si chiama GT-Caliber, funziona con aggiornamenti pubblici quotidiani e un repository aperto su GitHub, con agenti AI che si ripetono continuamente, ricevono richieste di funzionalità della community e generano pull request in tempo reale. E come ci si può aspettare, non ha editore né budget per uno studio.

Il progetto è andato sorprendentemente veloce, ma anche caotico. I progressi sono stati piuttosto incontrollati per nove giorni di lavoro.

I preordini per il Grand Theft Auto VI di Rockstar iniziano il 25 giugno 2026, quindi il tempismo di questo sviluppatore solitario è interessante. Significa che Ziwen Xu ha circa cinque mesi. Qualunque cosa accada alla fine, sarà un processo divertente da seguire.

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