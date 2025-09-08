Uomini armati palestinesi aprono il fuoco alla fermata dell'autobus a Gerusalemme

HQ

Nel novembre 2023, due uomini armati palestinesi hanno ucciso tre persone a una fermata dell'autobus di Gerusalemme. I servizi di sicurezza israeliani hanno affermato che gli aggressori della sparatoria di Gerusalemme del 2023 erano legati ad Hamas. Oggi, un improvviso attacco a colpi d'arma da fuoco a una fermata dell'autobus alla periferia di Gerusalemme ha causato la morte di diverse persone e il ferimento grave, segnando uno degli incidenti più mortali dal precedente attacco del 2023. I testimoni hanno descritto scene di caos mentre le persone fuggivano mentre risuonavano gli spari, lasciando i veicoli crivellati di fori di proiettile. Le autorità hanno detto che gli aggressori provenivano dalle aree vicine e hanno recuperato armi e altri oggetti sulla scena. Le forze israeliane, compreso il personale militare, stanno lavorando a fianco della polizia per rintracciare le persone coinvolte e prevenire ulteriori violenze, e i leader politici hanno condannato l'incidente, chiedendo un'azione rapida contro i responsabili.