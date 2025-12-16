Uomo che si è schiantato contro una folla durante la parata del Liverpool condannato a 21 anni e sei mesi di carcere

HQ

Paul Doyle, 54 anni, è stato condannato a 21 anni e sei mesi di carcere dopo aver guidato contro i tifosi del Liverpool durante la celebrazione della Premier League, il 26 maggio 2025. Non ci sono state vittime, ma più di 130 persone sono rimaste ferite e cinquanta sono state portate in ospedale. L'ultima persona a lasciare l'ospedale ha trascorso 35 giorni.

Con prove "schiaccianti", Doyle si è dichiarato colpevole di tutti i reati e il giudice Andrew Menary lo ha condannato a 21 anni e sei mesi, più un divieto di guida di 16 anni. Il giudice ha detto che "la rabbia lo aveva completamente preso", poiché continuava ad accelerare per due minuti in una strada chiusa al traffico, fermandosi solo quando un passante riuscì a salire sul veicolo automatico per forzare il selettore in modalità parcheggio.

Quell'uomo, di nome Daniel Barr, fu descritto come un eroe: "in un momento in cui molti, comprensibilmente, temevano per la propria sicurezza, corse verso il pericolo, salì su un veicolo in movimento e lo fermò, prevenendo così ulteriori ferite e probabilmente salvando delle vite", disse il giudice.

I pubblici ministeri hanno inoltre stabilito che Doyle aveva precedenti condanne per violenza tra i 18 e i 22 anni. Doyle ha detto di aver guidato in preda al panico nella folla perché ha visto qualcuno con un coltello, ma la polizia non ha trovato nulla del genere nelle immagini delle telecamere di sorveglianza o in altri testimoni.