Uomo di Vancouver accusato dopo l'attacco mortale al festival filippino

Le ultime notizie sul Canada . Le autorità canadesi hanno accusato Kai-Ji Adam Lo, residente a Vancouver, di otto capi d'accusa di omicidio di secondo grado dopo aver guidato un SUV contro la folla di un festival filippino, uccidendo almeno 11 persone e ferendone molte altre.

La polizia ha confermato che Lo, che ha una storia nota di problemi di salute mentale, ha agito da solo e che non si sospetta il terrorismo. L'incidente, descritto come uno dei più bui nella storia di Vancouver, ha provocato una massiccia indagine che ha coinvolto più di 100 agenti.

Mentre la comunità è in lutto e arrivano messaggi globali di sostegno, i leader a tutti i livelli si sono impegnati a stare al fianco delle vittime e delle loro famiglie. Per ora, resta da vedere come si svilupperanno il caso e la ripresa della comunità nelle prossime settimane.