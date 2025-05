Uomo in tribunale dopo l'incidente della folla alla parata di Liverpool

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che un uomo è comparso venerdì davanti alla Liverpool Magistrates' Court dopo aver guidato un'auto tra la folla che lasciava la parata della vittoria del Liverpool FC all'inizio di questa settimana.

Naturalmente, il 53enne, identificato come Paul Doyle, sta affrontando diverse gravi accuse. Nel frattempo, le autorità affermano che l'incidente è avvenuto mentre grandi gruppi si stavano disperdendo dai festeggiamenti sul lungomare e descrivono l'atto come deliberato, anche se non legato al terrorismo.