Uomo ucraino arrestato in Italia per gli attacchi al gasdotto Nord Stream

Sospettato accusato di ruolo nel sabotaggio dell'oleodotto del 2022.

Le ultime notizie su Russia e Ucraina. I pubblici ministeri tedeschi hanno confermato giovedì che un cittadino ucraino è stato arrestato in Italia con l'accusa di aver contribuito a coordinare il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.

"L'attentato agli oleodotti deve essere indagato, anche attraverso l'azione penale. Pertanto, è positivo che stiamo facendo progressi in questo senso", ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesco Stefanie Hubig in una dichiarazione.

L'uomo, arrestato nei pressi di Rimini, avrebbe preso parte a un gruppo che ha piazzato esplosivi sui gasdotti del Mar Baltico dopo essere salpato dalla Germania con documenti falsi, episodio che ha acuito le tensioni tra Russia e Occidente.

Le esplosioni, che hanno paralizzato i flussi di energia dalla Russia all'Europa, sono state a lungo trattate come un sabotaggio deliberato, ma nessuna parte ha rivendicato la responsabilità. Kiev ha sempre negato il coinvolgimento, mentre Mosca ha accusato attori occidentali senza presentare prove.

Stettino, Polonia-Febbraio 2021: gasdotto Nord Stream // Shutterstock

